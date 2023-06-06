أعلنت شركة أوراكل للسنة الثانية على التوالي، عن النجاح الذي حققته الشركة الكويتية لنفط الخليج في مجال التحول الرقمي لعدد كبير من عملياتها الأساسية ومهامها الروتينية من خلال اعتماد تطبيقات أوراكل السحابية، إذ قامت الشركة بأتمتة ما يصل إلى أكثر من 96 معاملة للخدمات المالية والموارد البشرية، التي توفر للمعنيين بها ميزة العمل عن بعد في أي وقت ومن أي مكان حول العالم، الأمر الذي تم تفعيله والعمل به بسهولة ومرونة منذ أعوام، بل والتطوير عليه في السنوات الأخيرة.



وفي هذا السياق، قال أحمد صفر رئيس فريق تكنولوجيا المعلومات في الشركة الكويتية لنفط الخليج: «تلعب تطبيقات أوراكل السحابية دورا حيويا في تعزيز كفاءات أعمال الشركة لتحقيق النمو المستدام وبناء القوى العاملة في المستقبل، بالإضافة إلى قدرتها على توفير حلول تقنية تتخطى الحدود الجغرافية وتستوعب التنوع التقني».



وأضاف فيما يخص عمليات التوريد استطاعت الشركة إلغاء عمليات الموردين الروتينية اليدوية، إذ يتم حاليا توجيه الطلبات والفواتير تلقائيا إلى Oracle Cloud Financials لمعالجته، وفيما يخص عمليات الموارد البشرية وفرت تطبيقات Oracle Cloud HCM تبسيط إدارة تلك العمليات ومنح العاملين خيارات الخدمة الذاتية للمهام اليومية ما يوفر الوقت والجهد.



من جانبها، قالت لطيفة عيسى النصرالله كبيرة محللي تطبيقات الأعمال في الشركة الكويتية لنفط الخليج: «توفر أوراكل من خلال الحلول السحابية لإدارة رأس المال البشري HCM والتخطيط لموارد المؤسسة ERP أساسا لشركتنا لتكييف نماذج الأعمال والعمليات بسرعة، وخفض التكاليف، والابتكار بشكل أكبر، ودفع النمو المؤسسي».



وأوضحت أن فريق عمل تقنية المعلومات في المكتب الرئيسي للشركة الكويتية لنفط الخليج قام بالتعاون مع أوراكل العالمية بإضافة مجموعة جديدة من التطبيقات السحابية مثل Oracle Cloud ERP, Oracle Cloud HCM, Oracle Cloud Enterprise Performance Management (EPM) بما يوفر الجودة والسرعة المطلوبة في العمليات المالية الأساسية ما أتاح للشركة إغلاق دفاترها بشكل أسرع، ومعالجة الفواتير بسلاسة، والتحكم في فواتير العملاء، وتسوية الحسابات، وإدارة الإيرادات، وتحسين التدفق النقدي، وإدارة أصول النفط والغاز بكفاءة.