حوار ناهد إمام



أكد المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وجود تعاون وثيق وقديم بين مصر والكويت في القطاع الجوى من خلال اتفاقيات التعاون مع الخطوط الجوية الكويتية.



وأشار يحيى زكريا في حوار خاص مع «أنباء مصرية»، إلى أن هناك توجها بالعديد من الخدمات المقدمة للجاليات المصرية العاملة بالخارج ومنها بالكويت، حيث إن «مصر للطيران»، طبقا لاستراتيجية وزارة الطيران المدني تحت قيادة الفريق محمد عباس، خلال الفترة القادمة تضع خطة توسعية لتغطية أكبر عدد ممكن من النقاط حول العالم من خلال خطوطها المباشرة لخدمة الجاليات المغتربة بالخارج والعمل على افتتاح عدة خطوط جديدة.



وأضاف، «أن الناقل الوطني المصري، تصل خطوطه إلى حوالي 90 وجهة دولية ومن المخطط الوصول بها إلى 110 وجهات دولية حول العالم، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن «مصر للطيران» تطير إلى 1200 مطار حول العالم، سواء من خلال الخطوط المباشرة أو المقاعد المشتركة».



وأكد زكريا، أن الخدمة المقدمة داخل الطائرة وخارجها يتم تطويرها وتلبية احتياجات العملاء، عن طريق تحديث الأسطول الجوي وزيادة عدد الطائرات.



وكشف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن استعادة الحركة الجوية على مستوى «مصر للطيران» والعالم بنسبة حوالى 80%، وذلك نتيجة حالة الكساد التي سادت من جراء أزمة فيروس «كوفيد 19»، مع استمرار التحديات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها علي اقتصادات الدول.



وحول استعداد مطار القاهرة والناقل الوطني المصري لموسم الحج، أوضح زكريا، أن رحلات زوار بيت الله الحرام ستبدأ يوم السبت القادم 10 يونيو وحتي 23 يونيو إلى المدينة المنورة وجدة، لنقل أفواج حجاج القرعة وبعدها الجمعيات وشركات السياحة، على أن تبدأ مرحلة العودة للحجاج بعد أداء المناسك من يوم 1 يوليو المقبل وحتي 13 من الشهر ذاته، مشيرا إلى انتهاء مطار القاهرة الدولي من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الحجيج من خلال مبنى الرحلات الموسمية مع تخصيص غرفة عمليات لمتابعة عمليات سفرهم.