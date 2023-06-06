القاهرة - مجدي عبدالرحمن



طالب د.حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ بإقرار حوافز وميزات حقيقية لجذب استثمارات المصريين في الخارج لضخ اموالهم لإنعاش الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان هناك نحو 12 مليون مصري في الخارج نحتاج الى إعادة النظر في التعامل معهم بفكر جديد.



واضاف الجندي في كلمته في الجلسة العامة امس اثناء استكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2024/2023 بأن فكر الادراة لابد ان يتغير في ضرورة الاستفادة من المصريين بالخارج باستثمارات على ارض الواقع وليس تحويل أموالهم فقط.



وشدد الجندي على ضرورة تقنين اوضاع التجارة الالكترونية.