أفادت تقارير صحافية بأن اجتماع مسار «أستانا» حول سورية سيعقد يومي 20 و21 من الشهر الجاري، وسيعقد على هامشه الاجتماع الرباعي، الذي يضم كلا من تركيا وسورية وروسيا وايران، لمتابعة مسألة تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.



ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة في دمشق عن مصادر في موسكو، أن اجتماع اللجنة «الرباعية» سينعقد على مستوى نواب وزراء خارجية الدول الأربع.



وأشارت المصادر إلى أن معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان سيمثل الجانب السوري في هذا الاجتماع، والذي يأتي بناء على مخرجات الاجتماع الوزاري الرباعي الأخير بصيغته الوزارية.



وسبق وأعلن وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو أن بلاده قررت تشكيل لجنة مهمتها إعداد خريطة طريق وخطة عمل «لتطبيع العلاقات مع سورية»، مضيفا ان «هذه اللجنة ستجتمع خلال أيام لبدء عملها».



ويوم السبت عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الاستخبارات التركي هاكان فيدان الذي يعتبر مختصا بالملف السوري وحضر اغلب الاجتماعات التحضيرية للجنة الرباعية، بمنصب وزير الخارجية الجديد.