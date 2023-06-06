قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن بلاده ستعيد فتح مقار بعثاتها الديبلوماسية في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، بعد شهور من اتفاق طهران والرياض في مارس الماضي على استئناف علاقاتهما الديبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.



وأوضح كنعاني في بيان أمس، أن «سيعاد الثلاثاء والأربعاء رسميا فتح سفارة إيران في الرياض وقنصليتنا العامة بجدة ومكتبنا في منظمة التعاون الإسلامي».



وقال مصدر ديبلوماسي في الرياض مفضلا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، إن إعادة «فتح السفارة الإيرانية ستجري اليوم الثلاثاء عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي بحضور السفير الإيراني المعين في السعودية».



وقد أتت تلك الخطوة بعدما عينت طهران الشهر الماضي، الديبلوماسي الرفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيرا جديدا في المملكة.



ويشغل عنايتي حاليا منصب نائب وزير الخارجية.