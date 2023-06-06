أعلنت روسيا امس أنها صدت «هجوما واسع النطاق» لقوات كييف في شرق أوكرانيا، فيما أكدت أوكرانيا تنفيذ «عمليات هجومية» في بعض قطاعات الجبهة، معلنة إحراز تقدم قرب مدينة باخموت المدمرة.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لم يقدم توضيحات، صد هجمات على «خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونيتسك» في صباح الرابع من يونيو.



وأشارت في بيان ثان إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة بالقرب من بلدة نيسكوتشني الواقعة في منقطة دونيتسك، وفي بلدة نوفوداريفكا الواقعة على الحدود بين هذه المنطقة نفسها وجنوب زابوريجيا.



وقالت إن «العدو لم يحقق خرقا» في الخطوط الروسية، متحدثة عن خسائر كبيرة في صفوف العدو.



من جهته أشار رئيس مجموعة «فاغنر» المسلحة يفغيني بريغوجين إلى أنه «تمت خسارة جزء من بلدة بيرخيفكا»، واصفا الأمر بأنه «عار».



وهاجم مجددا الجنرال غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.



وأعلن بريغوجين امس أسر ضابط روسي هاجمت وحدته مقاتليه، في مؤشر جديد إلى التوتر بين هذه المجموعة المسلحة والقوات العسكرية الروسية.



وكتب بريغوجين في تقرير موجه إلى وزارة الدفاع أنه «شوهد عناصر تابعون لوزارة الدفاع يزرعون ألغاما على طرقات خلف مواقع لوحدات فاغنر»، وفق ما أورد مكتبه الإعلامي.



وتابع التقرير «تعرض مقاتلو فاغنر الذين قاموا بإزالة الألغام لإطلاق نار مصدره مواقع تابعة لوزارة الدفاع».



وقال بريغوجين الذي يخوض صراعا علنيا مع قيادة الجيش الروسي، في رسالة صوتية مرفقة بالتقرير «يجري تحقيق وثمة وقائع كثيرة لا يمكن الكشف عنها، لكنني أرفق هنا هذا التقرير الأولي والأدلة لما حصل فعليا هناك».



في المقابل، أكدت أوكرانيا امس تنفيذ «عمليات هجومية» في بعض قطاعات الجبهة، معلنة إحراز تقدم قرب مدينة باخموت المدمرة.



وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على تطبيق تلغرام أن «العملية الدفاعية (لأوكرانيا) تشمل عمليات مضادة.



من هنا، في بعض القطاعات، ننفذ عمليات هجومية».