يحيى حميدان



يواصل فريق الكرة بنادي الكويت تدريباته استعدادا لخوض لقاء الإياب أمام نواذيبو الموريتاني بعد غد الخميس في تصفيات الدور الثاني من كأس الملك سلمان للأندية العربية.



وحرص مدرب الفريق الكويتاوي، الصربي بوريس بونياك، على إجراء تدريبات خفيفة للاعبين خلال الأيام الماضية، اقتصرت على الجوانب التكتيكية ومعالجة سلبيات لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز «الأبيض» 2-1 في نواكشوط.



وينتظر أن يستمر غياب الرباعي سامي الصانع ورضا هاني وطلال الفاضل وفواز المبيلش عن لقاء الإياب، وذلك لرغبة الجهاز الفني في الحفاظ على استقرار الفريق.



ويصل إلى البلاد فجر اليوم وفد نواذيبو بعد رحلة طويلة متوقعة من نواكشوط، حيث خاض تدريبا وحيدا عصر أول من أمس الأحد قبل السفر إلى الكويت بقيادة مدربه الإسباني أرتيز لوبيز غاراي.



ويغيب عن صفوف الفريق الموريتاني في لقاء الإياب أمام الكويت كل من الدمين السالك ويعقوب سيدي لحصولهما على بطاقة صفراء في الذهاب.



وسيقود لقاء الإياب بين «الأبيض» ونواذيبو طاقم تحكيم إماراتي مكون من حكم الساحة عادل النقبي، وحكم مساعد أول جمعة المخيني، وحكم مساعد ثان ياسر المرشدي، وحكم رابع سلطان الحمادي، وأسند الاتحاد العربي لكرة القدم إلى البحريني نواف شكر الله مهمة تقييم الحكام.