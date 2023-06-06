مبارك الخالدي



تنطلق الليلة تدريبات منتخبنا الوطني الأول استعدادا للسفر الى معسكر القاهرة الأسبوع الجاري، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى موعد المغادرة الى القاهرة 9 يونيو الجاري، حيث سيخوض الأزرق مباراتين وديتين أمام منتخبي ساحل العاج 13 يونيو وبنين 16 منه، وذلك ضمن فترة التوقف الدولي «فيفا دي»، على أن تغادر البعثة القاهرة 18 الجاري متجهة الى الهند للمشاركة في بطولة جنوب آسيا.



وكان رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين قد تواجد مساء أول من امس في تدريبات منتخبنا الاولمبي الذي يستعد أيضا للمغادرة الى معسكر خارجي، وقال: إن لدينا آمالا وطموحات كبيرة بهذا المنتخب للاستعداد لخوض المنافسات القادمة، ومن أهمها التصفيات المجمعة التي تقام في الكويت سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة في قطر، وهي المؤهلة لأولمبياد باريس، وسنسخر كل الجهود لإعداده خير إعداد.



وعن ملف اللاعبين البدون، قال الشاهين إن هناك جهودا كثيرة ساهمت في حل مشكلة غير محددي الجنسية على رأسها جهود مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر، واليوم عندنا فرصة كبيرة لتطعيم المنتخب الوطني بهم، ونتمنى أن يكونوا إضافة لتحقيق النتائج ومنهم حسن حمدان ومحمد دحام وآخرون ستكون لهم إضافة كبيرة.



وعن المسابقات المحلية، قال الشاهين: لدينا استراتيجية واضحة أطلقناها في 2022/6/16 وجزء منها منظومة بطولة الدوري التي لا يمكن أن تقيم من خلال موسم واحد أو موسمين، ونحن نرصد الإيجابيات والسلبيات، وأعتقد أن المنافسة في الموسم المقبل ستبدأ من أول جولة، وهذا بالنهاية سيعود على المنتخب.