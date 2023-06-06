يحيى حميدان



غادر البلاد ظهر أمس وفد منتخبنا الوطني لكرة الصالات متوجها إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في كأس العرب التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 16 الجاري.



ويستهل «الأزرق» مشواره في البطولة غدا الاربعاء أمام لبنان ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما المغرب وجزر القمر.



واختار مدرب منتخبنا، الإيراني محمد ناظم الشريعة، 16 لاعبا للبطولة، وهم: عيسى الكندري، محمد ماجكي، فهد الخواري، عبدالرحمن الطويل، عمر الشطي، علي ماجد، سليمان العمران، ناصر العلبان، عبدالله العنزي، بدر المنصور، عمر المنصور، صالح الفاضل، عبدالعزيز بوراشد، عبداللطيف العباسي، سلمان البعيجان، وعبدالعزيز البسام، واستبعد من القائمة النهائية كلا من يوسف الخليفة وروضان الأرملي.



وكان «الأزرق» قد أقام معسكرا تدريبيا في البوسنة خلال الفترة الماضية ولعب خلاله 3 مباريات، حيث تعادل مع البوسنة 1-1 وليبيا 0-0، وتغلب على رديف صربيا 4-2.



وعانى المدرب الشريعة من قصر فترة الإعداد بسبب انتهاء منافسات الموسم المحلي في موعد متقدم، بالإضافة إلى وصول اللاعبين إلى مرحلة عالية من الإرهاق بسبب مشاركتهم في صيف العام الماضي مع المنتخب الوطني في رزنامة مزدحمة، قبل دخولهم في منافسات البطولات المحلية مع أنديتهم.



وتنطلق منافسات كأس العرب اليوم بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الأولى، حيث سيلتقي المستضيف السعودية مع الجزائر عند الساعة الـ 4:30 عصرا، وليبيا مع السودان عند الساعة الـ 7 مساء.