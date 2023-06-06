القاهرة - سامي عبد الفتاح



تسببت غفوة دفاعية اهلاوية في غموض من سيحمل كأس افريقيا بلقاء الأحد المقبل في ملعب مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بين الأهلي والوداد، حيث تقدم الأهلي بهدفين على ستاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا سجلهما الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 45+3 ومحمود عبد المنعم «كهربا» في الدقيقة 59 ، لكن الوداد خطف هدفا «غاليا» في الدقيقة 86 عن طريق البديل سيف الدين بوهرة، لتربك الصورة بشأن البطل المنتظر في لقاء الإياب الأحد المقبل.



ويحتاج الأهلي ليتوج بطلا لأفريقيا للمرة 11، إلى أن يحمي عرينه من أي أهداف مغربية، أو أن يقتنص هدفا في الشباك المغربية، بينما يكفي الوداد الفوز 1-0 ليتوج بطلا لأفريقيا، وقد شن مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر هجوما قويا على الحكم الليبي معتز إبراهيم الذي أدار المواجهة، قائلا: «سعداء بتحقيق الفوز، لكنني في قمة الغضب من قرارات التحكيم.



لنا ركلة جزاء بعدما دهس لاعب الوداد قدم حسين الشحات، الى جانب حالة طرد واضحة للفريق المغربي تغاضى عنها الحكم».