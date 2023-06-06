عبدالحميد الخطيب



وسط كوكبة من نجوم الوطن العربي، كرم مهرجان «الزمن الجميل أوردز»، في دورته السادسة، النجمة هدى حسين تقديرا لمشوارها الفني المليء بالإنجازات والنجاحات، ولأعمالها التي تصنع شعبية واسعة بين الجمهور، وستظل خالدة في الذاكرة لقيمتها العالية.



هدى لفتت الأنظار بإطلالة جذابة في حفل التكريم الذي أقيم مساء «السبت» الماضي في لبنان، بحضور 23 من عمالقة «الزمن الجميل» من مختلف مجالات الفن، منهم: عفاف راضي، ميمي جمال، أحمد بدير، عماد رشاد، الموسيقار صلاح الشرنوبي، دريد لحام، وغيرهم.



من جهتها، عبرت هدى عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، وقالت في كلمة خلال الحفل: «سعيدة بتكريمي مع كوكبة جميلة من نجوم الزمن الجميل، هؤلاء هم الذين أعطوا من حياتهم لينشروا السعادة، ولبنان دائما سيبقى جميلا، بلد الثقافة والفن، باريس الشرق وسيبقى باريس الشرق».. ألف مبروك يا هدى تستاهلين التكريم.