مفرح الشمري



إدارة المسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، من الإدارات الفعالة طوال العام، وعليها مهمة كبيرة لإبراز صورة الكويت مسرحيا سواء بالمهرجانات المحلية او بالمساهمة في إرسال الفرق المسرحية الأهلية للمشاركة في مهرجانات خارجية حتى يكون اسم الكويت حاضرا في تلك المهرجانات خليجيا وإقليميا ودوليا.



إدارة «العين عليها» من الجميع، لذلك على من يديرها ان تكون لديه القدرة على التعامل مع الآخرين بـ «صبر ولين» حسب «الأمزجة» الموجودة في بعض «الفرق المسرحية» التي «لا يعجبها العجب» خصوصا اذا لم يحالفها الفوز في الجوائز، ساعتها تفتح هذه «الأمزجة» النار وتصب غضبها على إدارة المسرح ومن يديرها بأنهما السبب في عدم حصولها على جوائز، مع ان هناك لجان تحكيم في مثل هذه المهرجانات، إلا أن تلك «الأمزجة» مصرة على ذلك؛ لأن الإدارة والقائمين على المهرجان هم المسؤولون عن اختيار لجان التحكيم.



ومع مرور الوقت يطالبون بتغيير الادارة ونقلهم، لأنهم «خربوا» المسرح على «قولتهم» وبعد ان يتم ما يريدونه، فجأة تجد هذه «الأمزجة» من الفرق المسرحية الأهلية تقول «الله يذكر بالخير إدارة المسرح السابقة» كانت «كفو»!



هذا التناقض في التعامل مع إدارة المسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يثبت أن هناك بعض الفرق المسرحية الأهلية تبحث عن مصلحتها لا عن مصلحة البلد ومسرحها، والدليل على ذلك تصرفاتهم الغريبة مع أي إدارة تقود الحركة المسرحية إلى بر الأمان، فدائما يطالبون بتغييرهم ليس لأنهم «مو أكفاء» ولكن لكونهم لم يحققوا أي جائزة في الموسم المسرحي الذي يديرونه، وحتى يشعروا بـ «النصر» يضغطون على ذلك حتى يتحقق مرادهم!



للأسف، تجد مثل هذه «الأمزجة» من يسمعها ويصدقها؛ لأن المفروض عليها ان تهتم بتقديم أعمال مسرحية جديدة أكثر من اهتمامها بكيفية تغيير طاقم العمل بإدارة المسرح في ظل المنافسة الشديدة من الدول الخليجية الأخرى التي لا تتدخل فرقها المسرحية بعمل الإدارات التي تعمل تحت مظلتها!