القاهرة - محمد صلاح



حالة من النشاط الفني في السينما والدراما يعيشها الفنان محمد هنيدي هذه الفترة، حيث يرتبط بأكثر من عمل في توقيت واحد ما بين التصوير والتحضير وانتظار العرض، فقد انتهى من تصوير معظم مشاهد فيلم «الجواهرجي»، ويتبقى له عدد كبير من المشاهد يدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج تمهيدا لعرضه، والفيلم من بطولة: منى زكي ولبلبة والراحل أحمد حلاوة وأحمد السعدني وباسم سمرة وتارا عماد، وتأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.



كما يصور فيلم «البريمو» والذي يلعب خلاله دور «أحمد مرعي» تاجر البطيخ الصعيدي، ومعه في البطولة: غادة عادل وأحمد بدير وعلاء مرسي ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.



ويعود هنيدي من جديد الى الدراما التلفزيونية من خلال الجزء الثاني لمسلسل «أرض النفاق»، بطولته وبجانبه كل من: هنا شيحة ومحمد محمود ومحمد ثروت وسلوى محمد علي وسامي مغاوري ومحمود حافظ، والعمل من تأليف يوسف السباعي، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.