تعتبر القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا» أكثر الأماكن جفافا على وجه الأرض، حيث إنها لم تشهد أي أمطار منذ ما يقرب من مليوني عام بحسب تقرير لـ «العربية نت».



فلا أمطار على الإطلاق في هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 4800 كيلومتر مربع، والخالية من الماء أو الجليد أو حتى الثلج. أما سبب عدم سقوط الأمطار فيها فيعود إلى رياح كتاباتي، وهي رياح الجبال شديدة الرطوبة التي تسحبها الجاذبية إلى أسفل وبعيدا عن الوديان.



وبسبب شكل الجبال في المنطقة، يتم تغيير مسار الجليد المتجه نحو المحيط، لذلك لا تصل المياه إلى هذه المنطقة، وفق موقع «universetoday».