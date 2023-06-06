لم تجد مغنية «شكرا لك..التالي» اريانا غراندي ضيرا في السخرية من شخصيتها القديمة، فقد نشرت المغنية ذات الـ 29 عاما تسجيلا مصورا «ريل» على «تيك توك» سخرت فيه من ماكياجها السابق الذي اشتهرت به، والذي يطلق عليه «عين القطة» الذي نادرا ما كانت تشاهد من دونه، وظهرت فيه بصورة أقرب إلى الطبيعية بماكياج خفيف. وأرفقت غراندي المنشور بتعليق قالت فيه «إلى نفسي القديمة التي كانت لا تجرؤ على الخروج من دون «عين القطة والشفاه المكتنزة».



وأثارت سخرية غراندي من الماكياج الذي كان يعتبر «علامة مسجلة باسمها» إعجاب متابعيها، حيث قالت إحداهن: «إنها تزداد ظرافة»، وقالت أخرى: «أنا مهووسة بك».