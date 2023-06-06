دارين العلي



وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مشروع تحويل المرحلة الثانية من التوربينات الغازية في محطة الصبية إلى نظام الدورة المشتركة بزيادة 250 ميغاواط على الشركة صاحبة أقل الأسعار المستوفاة للشروط والمواصفات الفنية والمالية بمبلغ إجمالي 114.281 مليون دينار. وأشارت مصادر الكهرباء إلى أن تلك المشاريع من شأنها دعم الشبكة الكهربائية ورفع قدرتها الإنتاجية لمواجهة ارتفاع الأحمال الكهربائية والتوسعات العمرانية، مبينة أن الوزارة لديها خطة لتعظيم الإنتاج في الطاقة والمياه من خلال عدة مشاريع تسعى لإنهاء إجراءاتها والبدء في تنفيذها يأتي من ضمنها التوسع في الإنتاج بمحطة الصبية. في سياق متصل أشارت المصادر إلى أن الوزارة وضعت ضمن خطتها حتى عام 2026 أعمال ايصال التيار والمياه إلى ميناء مبارك وجزيرة بوبيان، حيث رصدت لتلك الأعمال 50 مليون دينار وأوضحت أنه سيتم انفاق هذا المبلغ من خلال طرح عدد من العقود لتوريد وتركيب محطات تحويل رئيسية وثانوية من خلال لجنة المناقصات العامة أمام الشركات المتخصصة لتنفيذ تلك الأعمال، مبينة أن تلك المشاريع تأتي في إطار سعي الوزارة الحثيث إلى توفير خدمتي الكهرباء والماء للمشاريع التنموية التي تسعى الدولة من خلالها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.



ولفتت إلى أنه سيتم تنفيذ هذه العقود على مراحل مختلفة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومنها وزارة الأشغال العامة.