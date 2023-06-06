أكثر من 75 ناخبا أدلوا بأصواتهم خلال الساعة الأولى باللجنة الفرعية 16 بمدرسة علي ابن أبي طالب بالشعب

المستشار فيصل الصباح لـ "الأنباء": إقبال ملحوظ من الناخبين للإدلاء بأصواتهم

أعلن رئيس اللجنة الفرعية 16 بمدرسة علي ابن ابي طالب بمنطقة الشعب المستشار فيصل الصباح ان هناك اقبالا ملحوظا من الناخبين للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة.

وقال المستشار فيصل الصباح ان عدد المقترعين فاق 75 ناخبا بعد ساعة تقريبا من بدء عملية الاقتراع في الساعة 8 صباحا، مشيرا الى ان عدد ناخبي اللجنة يبلغ 1087 ناخبا .

حضور متميز في مدرسة أحمد البشر الرومي بالدعية

المستشار يحيى الكندري رئيس اللجنة الانتخابية الفرعية 10 بمدرسة أحمد البشر الرومي قال إن عملية التصويت تسير بسلاسة في بداية العملية الانتخابية حيث أدلى أكثر من 10 ناخبين بأصواتهم في اللجنة حتى الآن وذلك بعد مرور 20 دقيقة عن بدء عملية الاقتراع .

وأوضح المستشار الكندري أن عدد ناخبي اللجنة الفرعية 10 بمدرسة أحمد البشر الرومي يبلغ 1029 ناخبا، مشيرا إلى أن عملية التصويت تسير بكل هدوء وبشكل منتظم .