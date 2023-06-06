إقبال نسائي متواضع في مدرسة محمد عبدالله الوهيب

المستشار النمران لـ"الأنباء": إقبال جيد على صناديق الاقتراع منذ الصباح في مدرسة ثانوية صلاح الدين الأيوبي

قال رئيس اللجنة الأصلية في ثانوية مدرسة صلاح الدين الايوبي بمنطقة الزهراء المستشار سعود النمران في تصريح لـ "الأنباء"، ان الاقبال جيد وانه في تمام الساعة 8:55 صباحا اي خلال الساعة الاولى من بدء فتح صناديق الاقتراع ادلى 53 ناخبا بصوته من اصل 1000 صوت .

شهدت فرعية مدرسة عبدالعزيز ياسين الغربللي الواقعة ضمن الدائرة الثالث ، وبعد مضي ساعتين من فتح باب الاقتراع اقبالا جيدا خلال ساعات الصباح الاولى ، إذ وكما جرت العادة كان لافتا حرص كبار السن على الحضور مبكراً للإدلاء باصواتهم وسط تسهيلات كبيرة قدمتها مختلف القطاعات والجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية .

اما على صعيد اللجنة النسائية في ثانوية قرطبة للبنات فقد كان لافتا ذلك الحضور المتواضع من قبل العنصر النسائي الذي بدأ بالحضور بشكل متواضع خلال الساعة الأولى قبل أن تبدأ الحركة بالانتعاش تدريجيًا بعد نحو ساعة من فتح صناديق الاقتراع.

حضور خجول في أول ساعتين من بدء عملية الاقتراع من داخل مدرسة لولوة ملا صالح الربيعة الابتدائية للبنات من منطقة السرة

في تصريح خاص لـ " الأنباء" ذكر رئيس اللجنة الاصلية المستشار محمد الدعيج، أن عملية الاقتراع بدأت الساعة 8 صباحا بنسبة إقبال ضعيفة جدا متوقعا زيادة الاقبال في فترة الظهيرة وما قبل غلق الصناديق.

ولفت الدعيج انه حتى الآن لم يتم حرمان أي ناخبة من الإدلاء بصوتها فالجميع ملتزمات بإجراءات الاقتراع، مشددا على الناخبات ضرورة نزع النظارة الشمسية او الكمام في حال ارتدائها لعدم أخذ وقت أطول داخل لجنة الاقتراع، معربا عن أمله أن تستمر عملية الاقتراع بكل سلاسة لحين غلق الصناديق .

رئيس اللجنة الأصلية المستشار عبدالهادي النويف، ذكر لـ"الأنباء"، ان عملية الاقتراع بدأت عند الساعة ٨ صباحا، مشيدا بالإقبال منذ ساعات الصباح الأولى وحرص الناخبين على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية.

وتوقع النويف زيادة الإقبال على التصويت في فترة ما بعد الظهر لحين قبل غلق الصناديق، آملا أن تسير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.