يكرم مهرجان "تري كور" الفرنسي للأفلام القصيرة جدا النجمة غادة عبدالرازق في حفل ختام يوبيله الفضي المقرر له السبت المقبل بالجامعة البريطانية في مصر.



وأعربت غادة عن تقديرها لإدارة المهرجان الذي تستضيف مصر عروضه للعام الثامن على التوالي، وقالت: ان التكريم والجوائز مؤشر حقيقي للفنان يعرف من خلاله سلامة الطريق الفني الذي اختاره لنفسه سواء من ناحية الأدوار أو أسلوب تقديمه لها.



وأضافت: تكريم مهرجان سينمائي له مذاق وطعم خاص جدا، وسوف يكون دافعا لي لتقديم المزيد من الأفلام.



من جانبه، قال زياد باسمير منسق عام المهرجان بالشرق الأوسط: ان اختيار النجمة غادة عبدالرازق للتكريم ليس من قبيل الصدفة كونها واحدة من أهم ممثلات الجيل الحالي وادوارها من العلامات البارزة على الشاشتين الكبيرة والصغيرة.



وتابع: يحرص المهرجان على تكريم النجوم المؤثرين الذين يقدمون مع كل إطلالة فنية عملا يطرح قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة، والنجمة غادة عبدالرازق قدمت أدوارا سينمائية شكلت علامات بارزة على الشاشة الكبيرة منها "كف القمر" و"عن العشق والهوى" و"حرب كرموز" و"الريس عمر حرب" و"دكان شحاتة" و"ادرينالين'' و"حين ميسرة" و"كلمني شكرا" وغيرها، وجميعها حققت النجاح الجماهيري ونالت إشادات النقاد.



يشار الي أن مهرجان "تري كور" الفرنسي للأفلام القصيرة جدا انطلقت دورته ال25 هذا العام في 18 دولة حول العالم خلال الفترة من 2 حتى 11 الجاري، وتستضيف فعالياته الجامعة البريطانية في مصر للعام الثالث على التوالي.