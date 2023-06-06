قال رئيس اللجنة الأصلية في الدائرة الخامسة بمدرسة ليلى الغفارية في مبارك الكبير المستشار مشاري العسعوسي، ان الإقبال حتى الآن ممتاز، لافتا الى ان عدد من أدلوا بأصواتهم 225 ناخبا من أصل 985 ، متمنيا التوفيق للجميع

إقبال نسائي ضعيف في مدرسة حسين العسوسي الابتدائية

المستشار الصانع لـ«الأنباء»: 46 ناخبة أدلين بأصواتهن في الساعات الاولى من أصل 1064 يحق لهن التصويت في اللجنة الرئيسية

إقبال نسائي متواضع سيطر على المشهد الانتخابي في لجان مدرسة ابتدائية حسين العسوسي في الدائرة الخامسة، وذلك بعد مرور ما يقارب من الساعتين وسط توقعات بإمكانية تغير المشهد خلال الساعات المقبلة.

وكان من اللافت حرص كبار السن على الحضور مبكراً.

واتسمت العملية الانتخابية في الدائرة الخامسة، بالسلاسة وسط اجراءات تنظيمية مميزة.

‏⁧‫ وأكد المستشار في اللجنة الأصلية في مدرسة ابتدائية حسين العسوسي سعود الصانع، أن العملية الانتخابية تسير وفق الإجراءات المتبعة وعملية التصويت تتم بشكل منظم بفضل جهود اللجان العاملة من قبل الجهات المختلفة لاسيما الجهات الأمنية التي تميزت بكفاءتها في إدارة العملية.

وأشار إلى أن الأصوات في ساعات الصباح الأولى وصلت الى 46 صوتا من أصل نحو 1000،متوقعا زيادة عدد المقترعين في الفترة المسائية.

مشاركة جيدة في مدرسة ابن زهير الاندلسي المتوسطة

المستشار سعود ‏المطيري لـ«الأنباء»: 125 ناخبا أدلوا بأصواتهم حتى ال11 صباحا من أصل 1064 يحق لهم التصويت في اللجنة الرئيسية

شهدت مدرسة ابن زهير الاندلسي المتوسطة في الدائرة الانتخابية الخامسة نسبة حضور جيدة ومن المتوقع أن تزداد نسبة المشاركة خلال الساعات المقبلة.

وقال رئيس اللجنة الأصلية في مدرسة ابن زهير الاندلسي المتوسطة في الدائرة الانتخابية الخامسة لـ"الانباء" المستشار سعود المطيري، ان عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم حتى الساعة ١١ صباحا بلغ 125 ناخبا فقط من أصل 1064.

واشار الى ان آلية التنظيم في مركز الاقتراع جيدة من ناحية تسهيل وتبسيط ومساعدة المواطنين في معرفة الغرف المخصصة لهم حسب أحرفهم الأبجدية، إضافة للدور البارز من قبل باقي الجهات في مساعدة كبار السن.

المستشار محمد الأصفر لـ "الأنباء": 82 ناخبة أدلين بأصواتهن في مدرسة عذراء بنت عبيد حتى العاشرة والنصف صباحا

في منطقة الصباحية وبالتحديد في مدرسة عذراء بنت عبيد المخصصة لاقتراع النساء والتي تضم لجنة اصلية و 10 لجان فرعية التقت "الأنباء" مع رئيس اللجنة الاصلية المستشار محمد الاصفر، الذي اكد ان العملية الانتخابية تسير بهدوء تام منذ الصباح الباكر وعدد المقترعات حتى الساعة 10.30 صباحاً بلغ 82 ناخبة من اصل 968 .

وفي اللجنة الفرعية قال المستشار خالد العتيبي، أن عدد الناخبين 72 ناخبة من اصل 954 ناخبة والحضور بدأ يتزايد تدريجيا.

إقبال ضعيف بمركز مدرسة هيلة بو طيبان في القصور.. ودور مميز للمتطوعات حيث قامت بالتعاون مع رجال الداخلية في تسيير وتنظيم العملية الانتخابية، إضافة إلى التشييك على الجنسية عند الدخول.

الملازم أول حنان العنزي ل"الأنباء": 24 متطوعة على فترتين لتنظيم الدور ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تخفيف الضغط عن اللجان حال وقوع أي ازدحام، مشيرة إلى تعاون الناخبين الكبير مع توجيهات المتطوعات.

أحد أعضاء اللجنة في المركز ضاري الهويدي ل"الأنباء" : الناخبون على دراية بإجراءات الانتخابات والأمور تسير بخير، مشيرا إلى أن صناديق الاقتراع شهدت منذ اللحظات الأولى إقبالا ضعيفا من الناخبين، حيث بلغ 62 ناخبا في اللجنة الفرعية 139 بالدائرة الخامسة

المستشار فهد العجمي لـ"الأنباء": 120 ناخبا أدلوا بأصواتهم في اللجنة الاصلية بمدرسة عائشة الشريف في القصور حتى العاشرة صباحا

شهدت الانتخابات حسن الإدارة من قبل أفراد وزارة الداخلية الذين عملوا على تنظيم دخول الناخبين في الوقت المحدد لبدء آلية التصويت وإرشادهم إلى مراكز الاقتراع بكل سلاسة ويسر، مع رعاية كبار السن وتوفير كل مستلزمات العملية الانتخابية.

رئيس اللجنة الأصلية في ابتدائية عائشة الشريف في منطقة القصور بالدائرة الخامسة المستشار فهد العجمي، قال ان عدد المقترعين ممن يحق التصويت يبلغ 1007 ناخبين، حيث بلغ عدد المقترعين حتى الساعة العاشرة صباحا صباحا 120 ناخبا، مشيرا الى ان الأمور تسير بسلاسة وهناك تعاون والحضور جيد ومن المتوقع الاقبال بعد صلاة الظهر.

وأشار العجمي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان عدد اللجان في هذه المدرسة تشتمل على لجنة اصلية واحدة وستة لجان فرعية، لافتا الى ان هناك تعاونا كبيرا من قبل وزارتي الداخلية والعدل والتعاون مع المواطنين في عملية تنظيم دخولهم وخروجهم وكذلك وزارة العدل بتوفير كافة الاحتياجات.

اللجان الانتخابية في الدائرة الخامسة والتي تعد الأكبر من حيث الكثافة السكانية فتحت أبوابها عند الساعة 8 صباحا

عضو اللجنة الأصلية أحمد محمد قال لـ"الأنباء"، إن العملية الانتخابية تسير حسب الخطة المرسومة لها بالتعاون مع جميع الجهات المشاركة وأيضا بتعاون المواطنين والذين وصل عددهم خلال 15 دقيقة إلى أكثر من 45 ناخبا أدلوا بأصواتهم في اللجنة الأصلية.

ومن جانبه قال وكيل المحكمة الكلية حسين أبو عباس، ان العملية تسير وسط حضور مكثف منذ الصباح الباكر.

جهود كبيرة لرجال "الداخلية" في تنظيم وتسهيل العملية الانتخابيةومساعدة الناخبين والناخبات للإدلاء باصواتهم في مختلف مراكز الاقتراع.





