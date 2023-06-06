القاهرة - خديجة حمودة

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم 3 يونيو الحالي والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود.



‎ وأكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.