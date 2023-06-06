منصور السلطان

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس وعدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية بجولة تفقدية على عدد من اللجان الرئيسية والفرعية في مدارس مختلفة من مراكز الاقتراع في الدوائر الخمس وذلك لتفقد سير العملية الانتخابية.



‏كما تفقد الخالد الإجراءات الأمنية والفنية واللوجستية التي تقدمها وزارة الداخلية والجهات المشاركة في تأمين وتنظيم الانتخابات وآلية دخول وخروج الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، والتسهيلات التي تقوم بها الجهات المشاركة للناخبين في سبيل تمكينهم من أداء واجبهم الوطني والديمقراطي بكل سهولة ويسر.



ووجه الوزير الخالد، المعنيين والقائمين على العملية الانتخابية بتسخير كافة الإمكانيات وتذليل جميع العقبات أمام الناخبين والناخبات للتيسير عليهم والتسهيل لهم للإدلاء بأصواتهم وتسهيل حركة دخولهم وخروجهم بأسرع وقت ممكن.



‏كما حرص الخالد على تقديم الرعاية اللازمة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم الأولوية في العملية الانتخابية وفي الإدلاء بأصواتهم، والتعامل الراقي من قِبَل رجال الأمن مع الناخبين والناخبات من المواطنين والمواطنات الكرام بهدف الانتهاء من العرس الديموقراطي والخروج منه في أبهى صورة.