عبد الله قنيص

تفقد نائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر اليوم الثلاثاء مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2023، وذلك للاطلاع على سير عمل النقاط الأمنية المكلفة بتأمين مقار الاقتراع، واستمع اللواء جمال الى شرح من مدير ادارة العمليات المركزية والمنسق العام لفريق تأمين مقار الاقتراع العميد سعد طه ياسين عن الاجراءات التي اتخذتها فرق قوة الإطفاء العام الموزعة على شكل نقاط أمنية ومزودة بآليات للتدخل السريع لضمان نجاح سير العملية الانتخابية.



هذا، وشملت الجولة التفقدية ادارة العمليات المركزية وعددا من مراكز الاقتراع في عدد من المحافظات.



رافق اللواء جمال في الجولة التفقدية مدير ادارة العمليات المركزية والمنسق العام لفريق تأمين مقار الاقتراع العميد سعد طه ياسين .