أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ان الانتخابات البرلمانية تمضي بيسر وسلاسة ولم يتم تسجيل أي حالة طارئة منذ بدء عملية الاقتراع وحتى منتصف اليوم طبقا للمعلومات الواردة لإدارة مركز الأزمات.

وقال وزير الصحة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء بعد جولته على مراكز الاقتراع في جميع المحافظات أنه تم تفقد العيادات الطبية في تلك المراكز منوها بوجود 120 عيادة وأكثر من 600 فني طوارئ ومميرض وطبيب وأكثر من 30 سيارة إسعاف.

وأشار الوزير العوضي الى أن الأوضاع مستقرة ولم تشهد أي حالات مرضية وفقا لمركز عمليات إدارة الأزمات وبأن العمل يسير بسلاسة ويسر دون تكدس أو ازدحام.

واكد ان الوزارة قامت بتوفير العديد من الاجهزة الطبية الطارئة والعلاجات في العيادات الميدانية خصوصا للأمراض المزمنة فضلا عن وجود فرق للدعم في حالة الاحتياج لها داعيا إلى الأخذ بالإرشادات الطبية المعلنة من وزارة الصحة عبر وسائل الإعلام.

من جانبه أكد وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا تجهيز مختلف العيادات على أعلى المستويات مشيرا إلى أن الوزارة عملت منذ أكثر من أربع أسابيع استعدادا لهذا اليوم لمواكبة الانتخابات البرلمانية.

وكان وزير الصحة قد تفقد عدد من اللجان الإنتخابية في مختلف الدوائر الخمس ومركز عمليات إدارة الأزمات بالوزارة للاطلاع على سير العمل في المرافق الصحية والاستعدادات المصاحبة لعمليات الاقتراع في اللجان الإنتخابية ورافقه في الجولة وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا وعدد من قيادات الوزارة.

وفي مركز عمليات إدارة الازمات استمع الوزير العوضي إلى شرح مفصل فيما يخص التدابير المتخذة وسير العمل في جميع المنشآت الصحية وأوجه التنسيق مع الفرق الطبية وخطة انتشارها في مختلف لجان الاقتراع ومستوى الجهوزية والتكامل والتنسيق بين قطاعات الوزارة ومختلف الجهات المعنية في الدولة عبر قاعدة البيانات التي يضمها المركز للتعامل بطريقة منهجية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفق تحليل الوضع القائم