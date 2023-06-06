محمد الجلاهمة

قالت قوة الاطفاء ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد و على هامش تفقده مراكز الاقتراع، قام بتفقد بعض النقاط التابعة لقوة الإطفاء العام في مراكز الاقتراع، واطلع الخالد على الاستعدادات والتجهيزات المعدة للاطمئنان على اجراءات السلامة و متابعة الخطط المعدة لانتخابات مجلس الامة 2023.



وبحسب بيان لقوة الاطفاء العام ان النائب الاول اعرب عن ارتياحه لما شاهده من ترتيبات منظمة ومتكاملة تصب في تأمين مقار الاقتراع وتعزيزها بمتطلبات السلامة والوقاية من الحريق ،وتفعيل قوة الاطفاء العام بالتعاون مع وزارة الداخلية خطة تأمين جميع مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الامة 2023>



ووزعت جميع فرق قوة الاطفاء على جميع مقار الانتخاب ورفع جاهزية جميع مراكز الإطفاء ومدراء المكافحة وذلك حرصا على سلامة جميع المواطنين في مقار الانتخاب.