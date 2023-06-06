أعلنت وزارة التربية انها رصدت نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023 لطلبة مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وللصفين العاشر والحادي عشر وجار رفعها تباعا على موقع الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الوهيدة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن المدارس واصلت العمل ساعات طويلة في رصد الدرجات والمراجعات الرأسية والأفقية للنتائج كما هو مقرر بعد الانتهاء من عملية تصحيح ورصد الدرجات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

وأكد الوهيدة أن الوزارة انتهت من اعتماد نتائج أغلب المدارس ورفعها على موقعها بشكل رسمي قبل التواريخ المحددة لذلك مسبقا حيث كان من المقرر الإعلان عنها حسب التقويم السنوي للوزارة يوم غد للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة و11 الجاري للصفين الـ10 والـ11.

وأفاد أن (التربية) حريصة على طمأنة الطلبة وأولياء أمورهم على النتائج النهائية للعام الدراسي لصفوف النقل حيث ستتوفر جميع النتائج على الموقع الرسمي عبر الرابط المعلن عنه في حسابات التواصل الرسمية للوزارة https://results.moe.edu.kw .

وشدد الوهيدة على ان الوزارة حريصة على إنجاز عملية رصد ومراجعة النتائج بدقة معربا عن تمنيات (التربية) بنجاح وتفوق جميع الطلبة والطالبات