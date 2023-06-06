قام مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس بجولة تفقدية في عدد من المدارس بجميع الدوائر للتأكد من قيام الأجهزة الرقابية بالدور المنوط بها لإنجاح العملية الانتخابية خلال إدلاء الناخبين بأصواتهم لإظهار العرس الديموقراطي بصورة تليق بالكويت وشعبها الحضاري.

وقال الدبوس: يشرفني ويسعدني في هذا اليوم الذي يمثل عرسا ديموقراطيا في الكويت إحدى أقوى الديموقراطيات بالوطن العربي والشرق الأوسط، أن أتقدم بخالص التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله أجمعين.



كما أتقدم للشعب الكويتي بخالص التهاني على ما يحظى به كل مواطن من حق لممارسة دوره الوطني وحقه الذي كفله له الدستور في اختيار ممثلي الأمة، داعيا الله أن يوفق من هم أكفاء لحمل المسؤولية في سبيل النهوض بالوطن.



وأضاف الدبوس أنه في ظل توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الاتصالات فهد الشعلة يسرني أن أتقدم لجميع العاملين في البلدية والجهات الأخرى المساهمة في تنظيم هذا العرس الانتخابي بجزيل الشكر لما يبذلونه من جهود في سبيل خروج هذا الحدث الديموقراطي في أبهى صوره، حيث تم ترخيص 128 مقرا انتخابيا وإصدار 81 ترخيصا لإعلان انتخابي، كما قامت البلدية بتنظيف جميع مواقع الاقتراع خارج وداخل المدارس والتعاون مع وزارة الداخلية بما يخص منطقه الأمان وتوفير الحاويات والعمالة يوم الاقتراع.



ودعا الدبوس الجميع لمد يد العون للبلدية في سبيل تسهيل أداء عملها ومهامها بسهولة دون معوقات، والحرص على عدم الإخلال بأي من لوائح وقوانين النظافة والإعلانات، علما بأن البلدية كما بدأت أعمالها بالتجهيز لهذا العرس الانتخابي فإنها ستباشر أعمال نظافة الساحات والميادين والمقرات واللجان الانتخابية وإزالة الإعلانات والدعاية فور انتهاء لجنة الانتخابات من أعمالها مباشرة.