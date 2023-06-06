دارين العلي

قال الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م. سعد الرشيدي، ان الوزارة قامت بتخصيص مولدات ديزل ووضعها عند مقار اللجان الاصلية في الدوائر الخمس، وكذلك على عربات البث الفضائي التابعة لوزارة الاعلام.

واكد الرشيدي في تصريح صحافي، وجود تنسيق مشترك بين الوزارة والجهات المعنية بسير العملية الانتخابية بشأن عمل المولدات الاحتياطية التي تم توزيعها بناء على توجيهات وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الاسكان مطلق ابو رقبة، وذلك تحسبا لأي خلل في الشبكة الكهربائية".

واوضح الرشيدي انه " تم قبل اسبوع عمل صيانة لجميع المحطات الثانوية التي تغذي مقار اللجان الاصلية في مناطق الدوائر الخمس" ، لافتا إلى انه تم توزيع فرق طوارئ تدخل سريع على جميع مناطق الكويت لمعالجة أي خلل يحدث في الشبكة الكهربائية خلال يوم الاقتراع.