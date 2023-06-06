أسامة أبو السعود

أعلن وزير العدل د. عامر الرطـام أن وزارة العدل قامت بتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة بالوزارة ضمانا لحسن سير العمل وانتظامه في كافة القطاعات والإدارات، مؤكدا تطبيق قواعد العدالة والمساواة بين الموظفين وتمكين الكوادر الوطنية من ذوي الخبرة والكفاءة ممن توافرت في شأنهم شروط شغل الوظائف الإشرافية (مدير إدارة - مراقـــــــــب - رئــــــس قسم الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 المعدل بالقرار رقم (30) لسنة 2015 .



وأكد الوزير الرطام حرصه على صدور كافة القرارات بشأن الوظائف الإشرافية في ضوء القواعد القانونية المطبقة في هذا الشأن ، على أن يتم تعميم هذه القرارات على كافة القطاعات والإدارات ونشرها بالموقع الإلكتروني حتى يتصل علم الموظفين بها ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها .



وأعرب الوزير الرطـام عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لكافة أبناء وزارة العدل ،سائلاً المولى عز وجل أن يديم على وطننا الحبيب نعمة الأمن والأمان والاستقرار .