أعلنت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الاحمر في دورتها الـ47 بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، فوز المصور بجمعية الهلال الأحمر الكويتي عدنان النوه بالمركز الثاني لأفضل صورة بجائزة المنظمة للتصوير الفوتوغرافي.

وأعرب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية خالد الزيد في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش تكريم الفائزين عن سعادته لحصول النوه على المركز الثاني لأفضل صورة معبرة عن الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان على مستوى الجمعيات الوطنية العربية.

وأضاف الزيد انه تم خلال الدورة الاعلان عن اختيار عدد من الصور الفائزة والتي تم تحكيمها من قبل مجموعة حكام من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التصوير الفوتوغرافي.

وذكر ان الصور الفائزة تنوعت من حيث اللقطات المعبرة التي عكست وعبرت عن الكوارث الطبيعية وغيرها من أحداث وجمعت ما بين مآسي الكوارث والتفاؤل في الحياة إضافة إلى صور الأطفال ونشاط المتطوعين في مجال العمل الإنساني وخدمة الإنسانية.(النهاية)