





بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقيات شكر إلى سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. عامر محمد ووزير الصحة د. أحمد العوضي ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، أعرب فيها سموه عن بالغ شكره لكل الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت بنجاح في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2023 ، وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم متميز لإجراء الانتخابات.



وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن بالغ تقديره وخالص ثنائه لأعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية وجهودهم المشهودة في تيسير الانتخابات بكل كفاءة وشفافية.



كما أشاد سموه بما تحلى به المواطنون من حس وطني ومشاركة فاعلة في ممارسة حقهم الدستوري وما أبدوه من التزام وسلوك حضاري وتعاون مع الجهات المنظمة في مختلف الدوائر الانتخابية.