بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيات شكر إلى رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر محمد الرطام، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والطفل م.مي البغلي، ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، أعرب فيها سموه عن بالغ تقديره لكل الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2023، وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لإجراء عملية الانتخابات.

كما عبر سموه عن بالغ تقديره وخالص ثنائه لأعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت الانتخابات بكل كفاءة وشفافية، سائلا سموه المولى تعالى أن يأخذ بأيدي الجميع لكل ما فيه الخير والرفعة والسؤدد للوطن العزيز.

كما أشاد سموه، رعاه الله، بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهمت في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديموقراطي.