اليوسف: غالبية المكالمات الواردة لمركز الاتصال بيوم الاقتراع كانت للاستفسار عن أماكن تقديم الخدمات الصحية

عبدالكريم العبدالله



كشف مدير إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة خالد العارضي عن تلقي مركز الاتصال 151 ما يقارب من 417 اتصالا من الجمهور خلال (المكالمات الهاتفية - الواتساب - البريد الإلكتروني)، وذلك في يوم الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2023.



وشدد العارضي في تصريح صحافي على حرص الوزارة على تلبية احتياجات الجمهور، عبر تقديم خدماتها عن طريق مركز الاتصال في يوم الاقتراع للتسهيل عليهم وتلقي الإرشادات التوعوية والاستفسارات، علاوة على توفير أطباء في مركز الاتصال للرد على الاستفسارات الطبية، فضلا عن وجود فريق إداري للاستفسارات عن أماكن تقديم الخدمات الصحية.



وأشاد العارضي بجهود موظفي مركز الاتصال وموظفي العلاقات العامة والإعلام الذين تواجدوا في مراكز الاقتراع لمساعدة الجمهور لتلقي الخدمات والتواصل مع الإدارات المعنية لتوفير جميع الاحتياجات والمتطلبات.



وأكد العارضي حرص إدارة العلاقات العامة والإعلام على نشر الثقافة الصحية عن طريق فلاشات توعوية للجمهور بالتعاون مع وزارة الإعلام لإنجاح العرس الديموقراطي.



بدوره، كشف رئيس مركز الاتصال 151 محمد اليوسف عن أن غالبية المكالمات الواردة لمركز الاتصال بيوم الاقتراع كانت عن أماكن تقديم الخدمات الصحية، ومعظمهم من فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة غير المعدية، حيث تم الرد على جميع الاستفسارات والاستشارات الطبية والتوعوية بالتعاون مع فريق تعزيز الصحة والرعاية الأولية المتواجد في مركز الاتصال 151.