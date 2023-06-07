أفادت تقارير صحافية بأن قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية فرضت حصارا على محيط مطار القامشلي بمحافظة الحسكة. ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن مصادر محلية قولها إن «قسد» استقدمت مدرعات عسكرية أميركية (همر) إلى الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار القامشلي، مانعة عناصر وسيارات حكومة دمشق من الخروج أو الدخول إلى المطار. وأضافت نقلا عن مصدر أمني، إن «تشديد إجراءات قسد الأمنية ضد القوات السورية، تأتي بالتزامن مع استمرار التوتر بين الجانبين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب».



وأشار المصدر إلى أن «قسد» تفرض حصارا، منذ أيام، على أحياء تحت سيطرة حكومة دمشق في القامشلي، وقد وسعت حصارها ليشمل معظم الأحياء جنوبي المدينة، إضافة إلى نحو 20 قرية في ريف المنطقة.



وفي وقت سابق أمس أقدم حاجز لقوات الأمن الداخلي الكردية «الأسايش» في دوار حي طي الذي تسيطر عليه «قسد» في القامشلي، على منع السيارات والسكان من الدخول إلى حي زنود الذي تسيطر عليه قوات النظام أو الخروج منه.



قال مصدر مقرب من «قسد» لموقع تلفزيون سورية، إن «حصار المربع الأمني ومطار القامشلي، يأتي ردا على منع حواجز الفرقة الرابعة إدخال مواد تموينية ومحروقات إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب».



وأشار المصدر إلى أن «الفرقة الرابعة» منعت، منذ الشهر الفائت، دخول عدة قوافل محملة بالمحروقات والطحين والأدوية والمواد طبية، كانت ترسلها «قسد» إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية.