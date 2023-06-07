القاهرة - سامي عبد الفتاح



قاد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري فريقه الزمالك للفوز على ضيفه الاتحاد السكندري 2-1 في ختام المرحلة الـ 30 من الدوري المصري.



وتقمص الجزيري دور البطولة وسجل هدفي الفوز بواقع هدف في كل شوط في الدقيقتين 24 و49، بينما تكفل خالد الغندور بتسجيل الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة 66 وسجل بذلك الزمالك فوزه الثاني على التوالي في الوقت الذي مني فيه الاتحاد بالهزيمة الرابعة تواليا.



ورفع «الأبيض» رصيده إلى 53 نقطة من 30 مباراة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف فيوتشر صاحب المركز الثالث والذي خاض 29 مباراة، بينما توقف رصيد «زعيم الثغر» عند 40 نقطة في المركز الثامن.



وأكد المدير الفني للزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، أن الفريق حقق فوزا مهما على حساب منافس غير سهل، مضيفا: «الاتحاد فريق قوي يملك لاعبين جيدين، وخاصة أحمد عادل الجناح الأيسر الذي خاض مباراة ممتازة».



وتقام اليوم مباراتان في افتتاح الجولة 31 فيستضيف غزل المحلة فريق المصري، وسيكون سيراميكا ضيفا على سموحة.



إلى ذلك، قرر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، مرافقة بعثة الفريق المقرر سفرها إلى المغرب غدا الخميس لملاقاة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها مساء الأحد المقبل، حيث جاء قرار مرافقه الفريق لدعم اللاعبين وجهازهم الفني، والتأكيد على الثقة الكاملة في قدرتهم على تحقيق نتيجة تضمن له استعادة كأس البطولة الأفريقية وإسعاد الجماهير.



وكان الأهلي فاز 2-1 في مباراة الذهاب بالقاهرة الأحد الماضي.