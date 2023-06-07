نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، صحة ما انتشر من معلومات بشأن السماح بقبول الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الدارسين بنظام «الأونلاين»، للتقديم بالجامعات المصرية.



وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء -في بيان، امس أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة للسماح بقبول الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الدارسين بنظام «الأونلاين»، للتقديم بالجامعات المصرية.



وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على عدم قبول الطلاب المصريين الدارسين بنظام «الأونلاين» بالجامعات الروسية أو الأوكرانية أو السودانية للتقديم بالجامعات المصرية سواء الخاصة أو الأهلية، حيث لا يعتد بهذا النظام، ولا يدخل ضمن نظام التحويل الحالي، مشيرة إلى قبول الطلاب الدارسين فقط بالأنظمة التعليمية، التي تعتمد على حضور الطالب كأساس لقبول تحويله لاستكمال دراسته بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك وفقا لقرارات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.



وفي سياق متصل، تم تخصيص رابط إلكتروني «cpnu-admission.edu.eg»، يمكن التقديم عليه، لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، أو من لم يتلقوا ردا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، وكذلك من لم تصلهم أي ردود من الجامعات التي قدموا بها، كما تم تخصيص بريد إلكتروني «[email protected]» للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.