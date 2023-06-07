بيروت ـ داود رمال



أعلن المجلس السياسي في التيار الوطني الحر في اجتماعه الدوري الشهري برئاسة النائب جبران باسيل وفي حضور الرئيس العماد ميشال عون العائد من دمشق بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد، تأييده الكامل للقرار الذي اتخذه رئيسه النائب جبران باسيل والهيئة السياسية في التيار، بالموافقة على جهاد أزعور كمرشح للرئاسة اللبنانية تم التقاطع عليه مع مجموعة من الكتل النيابية تمثل الأغلبية الساحقة بين المسيحيين وتحظى كذلك بحيثية وطنية كبيرة، ويؤكد على وجوب أن يصوت نواب التيار له في الجلسة الانتخابية المدعو اليها في المجلس النيابي.



وقال ان خيار التصويت لجهاد أزعور هو حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشح المفروض الذي لا يؤمل منه اصلاح او تغيير المنظومة المتحكمة بالبلاد، وفي ظل قرار التيار منذ فترة بعدم اللجوء الى الورقة البيضاء كونها اصبحت تعبيرا عن عجز باتخاذ القرار المناسب، لا بل يتم تصويرها كعمل تعطيلي يؤدي الى اطالة أمد الفراغ مع كل مساوئه.



وتابع، ان التقاطع على هذا الترشيح قد استغرق وقته بسبب اصرار التيار على عدم تبني اي مرشح مواجهة او تحد لأي طرف من اللبنانيين، مستندا الى وجوب تغليب منطق التوافق والتلاقي، الذي كان احد الاسباب الأساسية في عدم ترشيح رئيس التيار لنفسه أو لأي من اعضائه وسحب اي ذرائع للتعطيل او التسبب بالفراغ، وفي الوقت نفسه استند الى مبدأ طمأنة الجميع الى عدم وجود اي استهداف لأي مكون لبناني وعدم المسّ بعناصر قوة لبنان، بل بالعكس اعطاء الدفع لعنصر القوة الأساسي المتمثل ببناء الدولة.



من هنا ايضا كان إلحاح التيار أن يترافق الاتفاق على الاسم، بالاتفاق على المقاربة وعلى البرنامج الانقاذي الاصلاحي والسيادي الذي يوفر للمرشح فرص النجاح في الوصول الى الموقع وتنفيذ هذا البرنامج.



وفي هذا الصدد أكد المجلس على كل مندرجات المقاربة في داخله وباتجاه الآخرين والتي عبر عنها رئيس التيار في كلمته الأخيرة في العشاء السنوي للتيار في جبيل.



وجدد تمسكه بالسياسة المعتمدة من قبله، والتي يعبر عنها رئيس التيار في مواقفه واتصالاته، لناحية وقوف التيار داخليا في المكان الذي يمكنه من التواصل مع الجميع وطمأنة الجميع، وعدم اصطفافه في محاور خارجية او داخلية، ورفضه المطلق ان يكون ضمن اي مشروع يستهدف ايا من اللبنانيين بمخططات انقلابية لتطويقه، او بثورات محضرة، او باستهدافات أمنية، أو بعقوبات خارجية، لا بل يدعو ويعمل للاستفادة من الاتفاقات الحاصلة في المنطقة لكي تساعد على الاستقرار الأمني والسياسي فيه، وتوقف اي محاولات للتدخل في شؤونه الداخلية، وتشجع على تحصين الدولة فيه ليستفيد لبنان من النهضة الانمائية الحاصلة في الخليج والتي بإمكانها ان تتمدد لتصل الى لبنان، ان هو لاقاها بأفضل العلاقات مع دول المحيط والجوار وبأحسن الاصلاحات في المال والاقتصاد، خاصة وانه اصبح محصنا ضد الاعتداءات الاسرائيلية وضد الهجمات الارهابية بفضل المقاومة والجيش اللبناني والقوى الأمنية.



وأكد على تموضع التيار بالشكل الذي يسمح له إما بالمشاركه في حل مشرف يقضي ببدء ورشة بناء الدولة، وإما برفضه اي اتفاق لا يؤمن ظروف وقف الانهيار فينخرط بالمعارضة الشرسة للمنظومة الراعية لهكذا اتفاق.