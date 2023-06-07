بيروت - عامر زين الدين



ترأس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي ابي المنى اجتماع مجلس إدارة المجلس المذهبي في دار الطائفة في بيروت، وبعد مناقشة قضايا داخلية ومسائل وطنية مطروحة، أصدر مجلس الإدارة بيانا، توقف فيه امام دعوة المجلس النيابي الأخيرة للاجتماع مدخلا لإنجاز الاستحقاق الدستوري وإنهاء التعطيل وفتح الباب لحوار جدي لإيجاد السبيل الى تفاهم وطني وانتخاب الرئيس على أساس جامع للبنانيين ولا تشعر أي فئة بغلبة او تحد لها، فيكون ذلك عاملا مساعدا لتكوين السلطة التنفيذية وإطلاق مسار الإنقاذ السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي من الانهيارات التي ساهمت بتقويض البلد وضاعفت هجرة خيرة شبابه وأبنائه.



ورأى البيان «ضرورة الاحتكام الى الصوت الوطني الجامع والعاقل، والتخفيف من حدة الخطابات التي تتخذ طابعا طائفيا، وأن الأجدى خفض منسوب المواقف المتشنجة التي تولد التباعد والنفور وتعرقل مسيرة التلاقي في بلد كان السباق في نشر ثقافة الحوار، وبما يتلاءم مع ما يحدث من انفراجات على صعيد الاتفاقات في المنطقة، والتي لا نزال نأمل انسحابها على الداخل».



ودعا «امام الواقع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون اليوم والاستنزاف الحاصل في قطاعات ومؤسسات الدولة إلى قيام الحكومة بواجباتها فيما ينطبق عليها من مسؤوليات في حالة الفراغ الحاصلة وتنفيذ التزاماتها تجاه القطاعات الوظيفية والعمالية على حد سواء وتقديم التعويضات الكاملة لأصحابها، من اجل وقف الاعتصامات العمالية وعودة الإدارة الى سكة عملها وإنتاجيتها الصحيحة. وفي هذا السياق، يدعو المجلس وزارتي التربية والمالية والحكومة مجتمعة الى اتخاذ الاجراءات المالية السريعة تجاه الاساتذة والمعلمين، للحفاظ على المدرسة الرسمية من جهة، وإجراء الامتحانات على نحو طبيعي من جهة ثانية، حفاظا على مستوى الشهادة اللبنانية وميزتها بين دول المنطقة«.



كما ابدى المجلس ارتياحا إلى «لقاء قبرص» بين الأستاذ وليد جنبلاط ووفد «المبادرة المعروفية الفلسطينية لتفعيل مشروع التواصل»، ويحيي المجلس «الاخوة الموحدين وسائر «عرب الـ 48» على ثبات موقفهم العروبي وتمسكهم بهويتهم المعروفية ورفضهم مشاريع وسياسات الاحتلال، مشددا على «رسالة الموحدين أينما كانوا والقائلة بالاخوة الإنسانية والثبات والانفتاح».