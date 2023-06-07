بيروت - أحمد عزالدين



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني رئيس معهد تاريخ وأدبيات الحزب في اللجنة المركزية تشيو تشينغشان والوفد المرافق بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان تشيان مينجيان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



ووجه الوفد دعوة للرئيس بري لزيارة الصين وحمل رئيس المجلس الضيف الصيني دعوة لنظيره لزيارة لبنان.



الزيارة كانت مناسبة شدد خلالها الرئيس بري على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وفي مختلف المجالات، منوها بوقوف جمهورية الصين الشعبية إلى جانب لبنان ومؤازرته في جميع المحافل الدولية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وثمن رئيس المجلس للصين دورها في إنجاز الاتفاق السعودي - الإيراني لما له من تداعيات إيجابية على المنطقة في التقدم والاستقرار.



ودعا الرئيس بري الجانب الصيني الى الاستثمار في لبنان في مختلف القطاعات والمساهمة في مسيرة النهوض والإنماء.



الوفد الصيني قدم للرئيس بري هدية رمزية من التراث الصيني عبارة عن خارطة «لطريق الحرير».