هنأ مستشار الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود الشباب الخليجي بيوم الشباب الخليجي بدورته الثانية.



وقال في تصريح صحافي إن تخصيص يوم للاحتفاء بالدور المهم والجوهري الذي تسهم به فئة الشباب في مجتمعنا يدل على حرص واهتمام القيادات بدولنا على تشجيعهم ومساندتهم وتفعيل دورهم كشركاء في بناء مستقبل أفضل بإرادتهم وطموحاتهم وهمــتهــم وجــهودهم وإنجازاتهم الكبيرة التي تؤثر بالإيجاب على جميع المجالات.



كما أشار الحمود إلى أن الجهات المعنية بشؤون الشباب في دول مجلس التعاون مؤمنة بالشباب الذين يمثلون النسبة الأعلى في التكوين الاجتماعي، لأن دعم هذه الفئة ومشاركتهم نجاحاتهم وتكريمهم يعمل على تحفيزهم على بذل المزيد من النجاح والتقدم.