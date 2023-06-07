أسامة ابو السعود

أعلن وزير العدل د.عامر الرطام، أن وزارة العدل قامت بتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة فيها ضمانا لحسن سير العمل وانتظامه في كل القطاعات والإدارات، مؤكدا تطبيق قواعد العدالة والمساواة بين الموظفين وتمكين الكوادر الوطنية من ذوي الخبرة والكفاءة ممن توافرت فيهم شروط شغل الوظائف الإشرافية (مدير إدارة - مراقب - رئيس قسم) الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 المعدل بالقرار رقم 30 لسنة 2015.



كما أكد الوزير الرطام حرصه على صدور كل القرارات بشأن الوظائف الإشرافية في ضوء القواعد القانونية المطبقة في هذا الشأن، على أن يتم تعميم هذه القرارات على كل القطاعات والإدارات ونشرها بالموقع الإلكتروني، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.



وأعرب الوزير الرطام، عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لكل أبناء وزارة العدل، سائلا المولى عز وجل أن يديم على وطننا الحبيب نعمة الأمن والأمان والاستقرار.