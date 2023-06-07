حصدت شركة «Ooredoo-الكويت» جوائز أفضل تطبيق وموقع إلكتروني في الكويت لعام 2023، نظرا لجهودها الاستثنائية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «Asian Telecom Awards» لعام 2023.



واحتفلت Asian Telecom Awards في موسمها الثاني بالأداء الرائع الذي تقدمه الشركات المتميزة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بحضور أكثر من 100 ضيف.



وأقيم حفل الجوائز الافتتاحي في سنغافورة، واستقطب شخصيات بارزة في مجال الاتصالات، ومديرين تنفيذيين رفيعي المستوى، وخبراء في قطاع الاتصالات.



وأكدت هذه الجائزة على نجاح Ooredoo الملحوظ الذي هو دليل على التزامها بالابتكار وتقديم منتجات وخدمات استثنائية، مما يؤشر على أدائها القوي في مواجهة بيئة تنافسية وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الاتصالات. وتتجلى جهود الشركة المتفانية في حصول تطبيق Ooredoo على جائزة أفضل تطبيق لهذا العام مما يسلط الضوء على تركيز الشركة على تقديم تجارب مبتكرة وسهلة الاستخدام على الموبايل لعملائها.



وفي هذا السياق، قال تابان تريباثي، رئيس القطاع التجاري في Ooredoo الكويت: «إن التكريم في حفل توزيع جوائز Asian Telecom هو شرف كبير لنا وهو تأكيد إضافي على التزامنا بابتكار حلول رقمية متطورة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا». ثم أضاف: «نحن فخورون بأن تطبيقنا قد حصل على لقب أفضل تطبيق لهذا العام، والذي يظهر التزامنا بتقديم تجارب موبايل مبتكرة وسهلة الاستخدام. لقد غير تطبيق Ooredoo حقا الطريقة التي يتفاعل بها العملاء مع شركتنا، مما يوفر وصولا سريعا ومريحا إلى مجموعة واسعة من الخدمات وسنواصل سعينا لنتخطى الحدود ونضع معايير جديدة ومتميزة، حرصا منا على ان يحصل عملائنا دائما على أفضل الخدمات التي يستحقونها في فئتها».



ويوفر تطبيق Ooredoo خدمة إعادة الشحن السريعة والمريحة وخدمة دفع الفواتير بشكل آمن بالإضافة إلى عروض حصرية، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات أكثر من أي وقت مضى.



كما انه من خلال المميزات المتخصصة والوصول للمعلومات في الوقت الفعلي، يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة سلسة مصممة وفقا لاحتياجاتهم كما توفر واجهة التطبيق تجربة سهلة الاستخدام وتضمن التنقل السلس والوصول السريع إلى مختلف الخدمات المتاحة.



ولتعزيز الراحة والأمان، يتكامل تطبيق Ooredoo مع تطبيق هويتي ويوفر خاصية التحويل إلى شريحة eSIM، مما يوفر للمستخدمين مزايا إضافية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم التطبيق طرق الدفع الشائعة مثل Apple Pay وGoogle Pay، مما يقدم للمستخدمين تجربة دفع آمنة وخالية من المتاعب.



من جانبه، قال ناصر العبدالله، مدير إدارة تسويق الاتصالات في Ooredoo الكويت: «نتشرف بالحصول على هذه الجوائز المرموقة من Asian Telecom».



وأضاف: «تأتي هذه الجوائز تقديرا لجهودنا المستمرة في تزويد عملائنا بأفضل الحلول الرقمية على الإطلاق. نحن نواصل التزامنا بتقديم تجارب استثنائية ومبتكرة في مجال الاتصالات، ومما لا شك به، أن Ooredoo ستواصل الاستفادة من خبرتها ومواكبتها للتطورات التكنولوجية وقيادة المبادرات الانتقالية التي تغير مستقبل الاتصالات في الكويت وخارجها».