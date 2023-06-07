استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون، في دمشق.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن الأسد قوله: «إن قوة لبنان في استقراره السياسي والاقتصادي، وأن اللبنانيين قادرون على صنع هذا الاستقرار بالحوار والتوافق، والأهم بالتمسك بالمبادئ وليس الرهان على التغيرات»، مؤكدا أن استقرار لبنان هو لصالح سورية والمنطقة عموما.



وقال الأسد: إنه كان للعماد عون دور في صون العلاقة الأخوية بين سورية ولبنان لما فيه خير البلدين.



وعبر عن ثقته بقدرة اللبنانيين على تجاوز كل المشاكل والتحديات، وتكريس دور مؤسساتهم الوطنية والدستورية.



وشدد على أنه لا يمكن لسورية ولبنان النظر لتحدياتهما بشكل منفصل عن بعضهما، منوها إلى أن التقارب العربي - العربي الذي حصل مؤخرا وظهر في قمة جدة العربية سيترك أثره الإيجابي على سورية ولبنان.



من جهته، أكد العماد عون أن اللبنانيين متمسكون بوحدتهم الوطنية على الرغم من كل شيء، واعتبر أن سورية تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها وإيمانه ببلده وجيشه وقيادته، مؤكدا أن نهوض سورية وازدهارها سينعكس خيرا على لبنان واللبنانيين.