تضاربت التقارير حول بدء القوات الروسية سحب عناصرها من مناطق خطوط التماس مع فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا في محافظة حلب.



وأكدت مصادر مقربة من القوات الروسية في سورية، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.ا» أن «القوات الروسية سحبت عناصر لها في مناطق خطوط التماس، في خطوة لإعادة انتشار القوات الروسية المتواجدة في مناطق الشمال السوري».



ونقلت الوكالة عن قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة تأكيده «سحب القوات الروسية لقواتها في منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي».



وقال القائد العسكري، الذي رفض الكشف عن هويته، إن «انسحاب القوات الروسية من خطوط التماس، خطوة مفاجئة، وسط التفاهمات التركية الروسية، وربما تشكل ضغوطا على قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، وخطوة متقدمة للتفاهمات الروسية - التركية، لفتح طريق حلب اللاذقية الاستراتيجي «M4»، بالنسبة لروسيا والحكومة السورية.



ونفى القائد العسكري «انسحاب للنقاط الروسية في مناطق محافظة إدلب وريف حلب الجنوبي، وسط القصف الجوي والمدفعي من الطائرات الحربية الروسية والقوات الحكومية، وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين خلال الأيام الماضية».



لكن موقع «اثر برس» المقرب من حكومة دمشق نقل عما وصفها بـ «مصادر خاصة» تأكيدها عدم صحة الأخبار حول انسحاب القوات الروسية من مدينة تل رفعت شمالي محافظة حلب.



وأكدت المصادر أن ما جرى في منطقة تل رفعت الأسبوع الماضي هو عملية تبديل للقوات الروسية الموجودة في عدد من النقاط بمحيط المدينة وداخلها برفقة وحدات من الجيش السوري، حيث تعتبر عملية التبديل روتينية وتحصل كل أشهر عدة، وذلك بتبديل عناصر جديدة قادمة من مدينة حلب بالعناصر الموجودة في تل رفعت.