استأنف الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتنازعان على السلطة في السودان المحادثات غير المباشرة امس برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية امس، بحسب ما أكدت مصادر لـ «العربية.نت».



وبحسب مصادر «العربية»، تتركز أجندة المفاوضات على الترتيبات الإنسانية ووقف إطلاق النار.



وأضافت مصادر أن «كل وفد انخرط في اجتماعات منفصلة مع مسهلي عملية الحوار»، مضيفة أنه «لم يتم طرح أجندة جديدة في جولة المحادثات الحالية».



إلى ذلك، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ثقته في منبر جدة التفاوضي الذي ترعاه السعودية والولايات المتحدة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه البرهان من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.



وشدد البرهان، وفقا لبيان صادر عن مجلس السيادة السوداني على ضرورة التزام (المتمردين) بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين وإخلاء الجرحى وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية حتى يحقق منبر جدة نجاحه.



وشكر رئيس مجلس السيادة وزير الخارجية السعودي والمملكة العربية السعودية وتأكيد الثقة في منبر جدة بما يقود إلى سلام مستدام.



ميدانيا، وقعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم برا وجوا امس، إذ فاقمت أعمال العنف المستشرية وانتشار الفوضى في السودان من بؤس السكان الذين يعانون بالفعل من نقص الغذاء والدواء.