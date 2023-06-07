أعادت إيران فتح سفارتها في الرياض امس بعد نحو 3 اشهر من استئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين بوساطة صينية في مارس الماضي. وجاءت هذه الخطوة استكمالا لعملية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين إيران والسعودية في استئناف علاقاتهما الديبلوماسية بعد قطيعة دامت 7 سنوات منذ عام 2016.



وأوفدت طهران نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي لحضور المراسم التي شارك فيها أيضا القائم بالأعمال الإيراني حسن زارنيغار. كما حضرها من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف.



واعتبر بيكدلي الخطوة بمنزلة «حقبة جديدة» في العلاقات بين القوتين الإقليميتين، وقال قي كلمة ألقاها باللغة الإنجليزية خلال اعادة افتتاح السفارة «نعتبر اليوم يوما مهما في علاقة الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية...التعاون بين البلدين يدخل حقبة جديدة».



واضاف أن «الديبلوماسية هي أفضل وسيلة للتواصل والحوار بين الدول للوصول إلى استقرار وتفاهم مشترك»، مؤكدا أن «السلام والتنمية ليسا خيارا بل ضرورة مؤكدة».



وتابع «المنطقة ستتجه إن شاء الله نحو تعاون وتقارب أكبر لتحقيق الاستقرار والازدهار والتقدم».



وتزامن إعادة افتتاح السفارة الايرانية في الرياض مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المملكة.