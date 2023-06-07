ما الذي يحصل عند التخلي تماماً عن الملح؟



هل من الضروري أن نتخلى عن استخدام الملح تماما بسبب وصفه بأنه سم أبيض، وهل الإفراط في استهلاكه يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب والكلى وغيرها. وما الذي سيحصل يا ترى إذا بقي الجسم من دون كلوريد الصوديوم تماما؟



وفقا للدكتور ألكسندر مياسنيكوف فإن الملح ضروري ومن دونه لن يعيش الإنسان. ويقول: «في الواقع لا يمكن للإنسان أن يعيش من دون الصوديوم. وسيموت نتيجة تشنجات مروعة وشديدة». ويضيف، الحد الأدنى من الاستهلاك اليومي للملح هو 2 غرام وليس اقل.



وبالطبع، لن يتمكن الإنسان من استبعاد الملح من نظامه الغذائي تماما، لأن العديد من المنتجات يحتوي على ملح مخفي، وأحيانا في بعض المنتجات التي لا نتوقع احتواءها عليه.



ويقول: «المواد المحتوية على ملح مخفي هي مثلا: 100غرام من الخبز تحتوي على غرام واحد من الملح، النقانق والجبن وعموما كل ما نأكله يحتوي على ملح خفي».

المصدر: «فيستي. رو»