القاهرة - خلود أبوالمجد



تستعد الفنانة بشرى حاليا للمشاركة في عدد من المشاريع الفنية الجديدة، أبرزها فيلم «أولاد حريم كريم» الذي يقوم ببطولته الفنانون: مصطفى قمر، داليا البحيري وعلا غانم، وكانت بشرى قد طرحت أخيرا أغنية «رنة الخلخال»، كلمات أحمد حداد، وألحان حازم شاهين، وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، وهي الأغنية الرابعة في الألبوم، بعد أغاني: «الليل» و«369» و«أنا مشكلة»، وقد حصدت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.



ومن جانب آخر، علقت بشرى على خبر طلاقها من زوجها رجل الأعمال سالم هيكل، بعد زواج دام 3 سنوات، بأن الانفصال حصل منذ فترة وليس الآن كما يظن البعض، وأكدت أنها ما زالت تجمعها بطليقها مشاعر الود والاحترام.



وكانت بشرى قد أعلنت زواجها من سالم هيكل خلال مهرجان «الجونة» عام 2020، حيث فاجأها وقتها بحفل عقد القران وسط الكثير من الفنانين.