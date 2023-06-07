القاهرة - محمد صلاح



عقدت الفنانة منة شلبي، عدة جلسات مع طبيب نفسي وإحدى السيدات المصابة بمرض فقد الذاكرة، وذلك لمعرفة تفاصيل هذا المرض، وكيف يتعامل المريض معه وتصرفاته، وذلك استعدادا لتصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان «سفنجة وزفلطة»، حيث تجسد فيه شخصية فتاة تتعرض لحادث ما يتسبب لها في أن تفقد الذاكرة.



والعمل من إنتاج صادق الصباح، وجار ترشيح النجوم المشاركين في البطولة، ومن المقرر عرضه على منصة «شاهد»، وسيصور في بيروت، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي.



وكانت آخر أعمال الفنانة منة شلبي مشاركتها في مسلسل «تغيير جو» مع إياد نصار وميرفت أمين وشيرين، قصة منى الشيمي، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، إخراج مريم أبوعوف.