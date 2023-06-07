يحيى حميدان



يختتم فريق الكرة ب‍نادي الكويت تدريباته اليوم استعدادا لخوض لقاء الإياب أمام ضيفه نواذيبو الموريتاني غدا الخميس على ملعبه في منطقة كيفان ضمن تصفيات الدور الثاني من كأس الملك سلمان للأندية العربية.



واستعاد «الأبيض» جهود الثلاثي سامي الصانع وطلال الفاضل وفواز المبيلش ليكونوا متاحين للجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي بوريس بونياك بعد غيابهم عن لقاء الذهاب في موريتانيا الخميس الماضي، والذي انتهى بفوز الكويت 2-1، فيما يتواصل غياب لاعب المحور رضا هاني للإصابة.



من جهته، أكد المنسق الإعلامي لـ «الأبيض» عمر الزامل جاهزية الفريق لخوض لقاء الغد، مشددا على صعوبة المهمة التي تتطلب التركيز بشكل مضاعف ونسيان نتيجة الذهاب التي صبت في صالح الفريق.



وبين الزامل لـ «الأنباء» أن ظروف مباراة الذهاب كانت صعبة للغاية بسبب مشقة السفر وتواضع الفندق ونوعية الأكل، بالإضافة إلى اللعب على أرضية ملعب من النجيل الصناعي وهو ما لم نعتد عليه، لكن بعزيمة اللاعبين عدنا من العاصمة الموريتانية نواكشوط منتصرين. ودعا الزامل الجماهير الكويتاوية خاصة، والكويتية عامة، الى مؤازرة «الأبيض» غدا لتحفيز اللاعبين الذين يمثلون البلد ولا يمثلون أنفسهم للوصول الى نهائيات كأس الملك سلمان.